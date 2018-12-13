Юлдашев раскритиковал ведомства за неиспользование госязыка в документах

В 2018 году 24 совместных постановления министерств, государственных комитетов и агентств были приняты не на узбекском языке.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев выступил с критикой нескольких министерств и ведомств за неиспользование государственного языка при подготовке и публикации нормативных актов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В 2019 году закону о государственном языке исполнится 30 лет. Исполнение этого закона годами оставляли без внимания. Самое печальное, что мы не обращали внимания на этот факт", — заявил Нигматилла Юлдашев на открытии очередного заседания Сената.

© Sputnik / Евгений Одиноков Глобализация или прошлый век: эксперты о латинице в Узбекистане

Он рассказал, что в уходящем году 24 совместных постановления министерств, госкомитетов и агентств были приняты не на узбекском языке.

"Во многих нормативно-правовых актах можно встретить ссылки только на версию на русском языке", — отметил спикер.

По словам чиновника, к настоящему времени практически не работает комиссия по реализации закона "О государственном языке", а работа по созданию узбекского алфавита на основе латиницы не была полностью завершена в срок.

"Многочисленные правонарушения, которые продолжаются до сих пор, снижают авторитет государственного языка", — заявил Нигматилла Юлдашев.

Спикер предложил Министерству юстиции республики усилить требования к исполнению законодательства о государственном языке.