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Массовые занятия утренней гимнастикой в Ташкенте

Сотрудников госорганов в Узбекистане обязуют делать гимнастику

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Узбекистане
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Шавкат Мирзиёев обязал государственные органы и организации проводить не менее одного раза в неделю "День здоровья", в который работники будут принимать участие в беге, плавании, футболе, волейболе и др.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Во всех государственных органах и организациях Узбекистана вводятся специальные перерывы для производственной гимнастики.

Это предусматривает постановление президента "О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения".

В документе говорится, что в республике отсутствует эффективная система координации профилактических мероприятий по охране здоровья населения, что не позволяет применять согласованные меры по ведению здорового образа жизни, поддержанию здорового питания и физической активности граждан.

Массовые занятия утренней гимнастикой в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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В связи с этим глава государства поручил проведение гимнастики, продолжительность которой будет зависеть от технологии, организации производства и условий труда.

Кроме того, не менее одного раза в неделю должен проводиться "День здоровья" с участием работников в физкультурно-массовых мероприятиях (бег, плавание, футбол, волейбол, баскетбол, теннис и другие);

Также будут проводиться регулярные спортивные соревнования по популярным среди работников видам спорта и другие физкультурно-массовые мероприятия.

Посещение спортивных объектов будет финансироваться за счет внебюджетных источников государственных органов и организаций и других незапрещенных источников.

 

Теги:
госслужащие, гимнастика, Узбекистан



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