Сколько потратят на строительство школ в Узбекистане

Президент республики подписал постановление "О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год".

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В следующем году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение 506 школ по адресной программе потратят 975 миллиардов сумов, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана. Из них 128,97 миллиарда сумов направят на строительство 22 новых учреждений. На реконструкцию отведено 453,49 миллиарда сумов, на капремонт — 252,5 миллиарда сумов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Современная мебель и видеокамеры: как преобразятся школы Узбекистана

"В Каракалпакстане на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение школ планируется направить 44,4 миллиарда сумов, в Андижанской области — 74,44 миллиарда сумов, в Бухарской области — 33,91 миллиарда сумов, Джизакской области — 40,62 миллиарда сумов, в Кашкадарьинской области — 86,2 миллиарда сумов", — говорится в публикации.

В Наманганской области на те же цели направят 74,54 миллиарда сумов, в Навоийской — 24,54 миллиарда сумов, в Самаркандской — 97,85 миллиарда сумов, в Сырдарьинской — 24,1 миллиарда сумов, в Сурхандарьинской — 70,81 миллиарда сумов, в Ташкентской — 73,77 миллиарда сумов, в Хорезмской — 52,27 миллиарда сумов, в Ферганской — 74,28 миллиарда сумов.

Для Ташкента выделят 63,2 миллиарда сумов.