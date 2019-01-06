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Мужчина сидит у компьютера

Мирзиёев поручил составить список уехавших за рубеж специалистов

© pixabay
В Узбекистане
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Власти намерены проработать вопросы о привлечении уехавших заграницу специалистов к реализации реформ в стране.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу мер по совершенствованию деятельности фонда "Эл-юрт умиди" по подготовке специалистов заграницей и диалогу с соотечественниками при кабмине. Соответствующий указ опубликован на портале Uza.uz. В частности, глава государства поручил министерствам и ведомствам республики в течение месяца внести в МИД страны и фонд "Эл-юрт умиди" список живущих заграницей высококвалифицированных специалистов, ранее работавших во властных структурах.

Подача документов в вузы
© Sputnik / Алексей Куденко
Отправкой на учебу за рубеж займется фонд "Эл-юрт умиди"
Кроме того, необходимо предоставить перечень востребованных специальностей по отраслям и сферам экономики для привлечения ведущих зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, проживающих в других странах, чтобы узнать, можно ли привлечь их к реализации реформ в стране. 

В соответствии с указом, конкурсный отбор кандидатов для подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом за счет средств фонда осуществляется на основе целевых заказов министерств и ведомств по направлениям образования, науки и научных исследований, здравоохранения и государственного управления.

Ожидается, что в 2019-2021 годах обучение заграницей пройдут не менее четырех тысяч человек.

Теги:
Указ, реформа, Образование



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