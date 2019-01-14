"Узбекэнерго" получит крупный кредит на расширение ТЭС на юге страны

Средства будут направлены на создание дополнительных мощностей на Талимарджанской электростанции.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит компании "Узбекэнерго" кредит в размере 240 миллионов долларов на расширение Талимарджанской тепловой электростанции, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение банка. Решение одобрено советом директоров.

Как отметили в ЕБРР, это крупнейший кредит банка в республике на данный момент. Деньги будут направлены на поставку и установку газовой турбины с комбинированным циклом мощностью минимум 900 МВт, а также создание сопутствующей инфраструктуры.

Предварительная стоимость нового проекта "Узбекэнерго" составляет около миллиарда долларов и предусматривает строительство в 2023 году еще двух парогазовых установок общей мощностью не менее 900 мегаватт. Ожидается, что совокупная мощность ТЭС увеличится до 2,6 тысячи мегаватт. В конце 2017 года правительство Узбекистана получило от Азиатского банка развития кредит на 450 миллионов долларов на реализацию проекта.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций АО "Узбекэнерго" — 10,6 тысячи МВт.

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