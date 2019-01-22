Фейковый сайт Uzcard: мошенники собирали данные о картах

В Uzcard попросили не доверять мошенникам и обращать внимание на наименование используемого домена.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Мошенники запустили фейковый сайт межбанковской платежной системы Uzcard и собирали данные о картах, сообщает Подробно.уз.

"Уважаемые держатели карт Uzcard, предупреждаем вас о том, что нами было зафиксировано кибермошенничество с использованием бренда Uzcard. Неизвестные, скопировав интерфейс нашего официального сайта uzcard.uz, представились платежной системой Uzcard и объявили о совместной акции с WEBSUM", – отметили в Uzcard.

Согласно рекламному тексту, акция позволяла всем участникам увеличить денежную сумму на несколько процентов, но взамен пользователи должны были ввести номер своей карты и выбрать сумму, от которой рассчитывался бы процент возврата.

"Со всей ответственностью заявляем, что данная акция не имеет никакого отношения к деятельности межбанковской платежной системы Uzcard. На данный момент началось расследование случившегося инцидента, результат которого мы сообщим в ближайшее время", – отметили в компании.

В Uzcard также попросили не доверять мошенникам и обращать внимание на наименование используемого домена.

"Нашим официальным доменом является uzcard.uz. Домены с uzcard.org, uzcard.com, uzcard.info и прочее не имеют к нам никакого отношения и являются неофициальными. Всю самую важную информацию, последние новости и проводимые акции мы публикуем на нашем официальном сайте uzcard.uz и на страницах в социальных сетях", – заключили в компании.