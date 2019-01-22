За вырубку деревьев и кустарников юридическими и физическими лицами взимается плата.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В Узбекистане был утвержден порядок посадки, выращивания и рубки деревьев и кустарников на землях, не входящих в государственный лесной фонд, сообщает Даракчи.

За вырубку деревьев и кустарников юридическими и физическими лицами взимается плата:

Сколько стоит разрешение на вырубку деревьев в Узбекистане

Согласно новому порядку, требования акта не распространяются на деревья и кустарники, растущие на приусадебных участках физических лиц; выращиваемые в питомниках и на плантациях; являющиеся собственностью юридических или физических лиц и посаженные ими для получения стройматериала и плодов.

Рубка древесных и кустарниковых насаждений допускается только в следующих случаях: в санитарных целях – рубка деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих, высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, сросшихся или сломанных в результате хаотичного роста веток, а также находящихся в аварийном состоянии.

В зависимости от имеющихся факторов можно срубать деревья и кустарники под основание, также допускается удаление части ствола, веток. Для каждого вида вырубки установлен исчерпывающий перечень разрешенных случаев.

Вырубка осуществляется на основании заключения органов Госкомэкологии. Рубка в санитарных целях одной части деревьев и насаждений и (или) под основание (сухостойных и зараженных деревьев) осуществляется бесплатно; при препятствовании строительству, реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций, а также инженерно-исследовательским работам. В этом случае территориальные органы Госкомэкологии и хокимияты рассматривают вопрос пересадки вырубаемых насаждений в другое место.

При отсутствии такой возможности хокимият оформляет соответствующее разрешение на вырубку. Порядок получения заключений и разрешений на рубку деревьев и кустарников, в том числе в санитарных целях, регулируется соответствующим Административным регламентом.