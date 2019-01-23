Для пострадавших от насилия узбекистанок открыты 155 центров адаптации

Адреса центров держатся в тайне — это необходимо для безопасности женщин.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Количество открытых в Узбекистане Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, достигло 155, сообщается на сайте Комитета женщин республики.

"Центр был создан для оказания своевременной и адресной помощи жертвам насилия. Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов. Также в рамках деятельности Центра женщинам будет предоставляться помощь в профессиональной подготовке к той или иной профессии", — отмечается в публикации.

С мая по ноябрь сотрудники центров оказали помощь 485 женщинам, пострадавшим от семейного насилия.

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана При региональных Комитетах женщин создаются Центры реабилитации женщин, пострадавших от насилия

Адреса центров держатся в тайне. Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.

"С меня хватит": истории женщин, которые дали отпор домашним тиранам >>>