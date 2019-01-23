Для пострадавших от насилия узбекистанок открыты 155 центров адаптации

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Количество открытых в Узбекистане Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, достигло 155, сообщается на сайте Комитета женщин республики.
"Центр был создан для оказания своевременной и адресной помощи жертвам насилия. Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов. Также в рамках деятельности Центра женщинам будет предоставляться помощь в профессиональной подготовке к той или иной профессии", — отмечается в публикации.
С мая по ноябрь сотрудники центров оказали помощь 485 женщинам, пострадавшим от семейного насилия.
Адреса центров держатся в тайне. Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.
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