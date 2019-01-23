Нурхона Нафасова подозревают в хищении 15 тысяч долларов

Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против бывшего председателя Национальной федерации каратэ Нурхона Нафасова, который подозревается в хищении средств на подготовку сборной, сообщила в среду пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.

Нафасов подозревается в хищениях на сумму 125,5 миллиона сумов (около 15 тысяч долларов) в период с мая по октябрь 2018 года.

"Эта сумма была похищена из средств, предназначенных для финансирования подготовки сборных команд к соревнованиям... Хищения осуществлялись с помощью фальсификации документов, а также сокрытия части средств из кассы федерации", - заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики возбудил в отношении Нафасова уголовное дело по статьям "Хищение путем присвоения или растраты" и "Мошенничество". В соответствии с УК Узбекистана, данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.