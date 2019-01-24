Старшеклассникам Узбекистана помогут выбрать будущую профессию

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана запустило пилотный проект по профессиональной ориентации старшеклассников. Школьники проходят психологическое тестирование и общаются со взрослыми, которым удалось достичь успеха в различных направлениях, сообщает Podrobno.uz.

Участниками пилотного проекта стали 929 ребят из пяти школ Ташкента, Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей. Тесты и семинары по заказу министерства проводит Центр профессиональной ориентации MyWay.

Сегодня представители IT-сферы республики встретились с учениками столичной школы №225, которые уже прошли тест. Учебное заведение посетили основатель alwaysprom.com и smcfashion.com Нодыр Гулямов, сооснователь MyTaxi, Express24 и Workly Акмаль Пайзиев, основатель Paynet и LEBAZAR.UZ Ботир Арифджанов, основатель NAPA TEAM Умид Абдусатторов и менеджер по продукту интернет-магазина Bulavka.uz Азамат Шамузафаров. Они ответили на вопросы детей и дали им полезные советы по выбору профессии.