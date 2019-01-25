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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

В Евросоюзе заявили, что Узбекистан может стать экономическим лидером ЦА

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В Узбекистане
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По словам спецпредставителя Европейского союза по Центральной Азии Петера Буриана, в ЕС наблюдается значительный рост интереса к республике со стороны государств, бизнеса и общества в целом.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана — председатель Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов встретился с делегацией Евросоюза во главе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций. На встрече Буриан отметил, что Узбекистан, следуя по намеченной траектории, может стать экономическим лидером Центральной Азии.

Заместитель премьер-министра Узбекистана — председатель Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов встретился с делегацией Евросоюза во главе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом
Пресс-служба Госкоминвестиций Узбекистана
Заместитель премьер-министра Узбекистана — председатель Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов встретился с делегацией Евросоюза во главе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом

По словам спецпредставителя, ЕС приветствует региональную политику президента Шавката Мирзиёева и поддержать инициативы страны, в том числе грантами.   

"Заместитель начальника подразделения по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Филип ван Амерсфоорт сообщил, что ЕС завершает разработку новой стратегии сотрудничества с Центральной Азией, принятие которой планируется до конца первого полугодия 2019 года", — говорится в сообщении. В документе будут отражены меры поддержки преобразований в Узбекистане.

Кроме того, представители Евросоюза отметили важное значение инициатив руководства Узбекистана, направленных на мирное урегулирование в Афганистане. 

Участники встречи также обсудили вопросы, связанные с расширением доступа на рынки ЕС для узбекских товаров путем предоставления республике статуса "ГСП+". Он предусматривает возможность беспошлинного экспорта на рынок ЕС более шести тысяч товарных позиций. Страна уже выполнила часть необходимых требования для получения этого статуса.

Более того, как отметили в пресс-службе, ЕС поддерживает план Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию и готов оказать республике всю необходимую поддержку.

Теги:
Узбекистан, Евросоюз



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