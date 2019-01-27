Топ-модель Надя Непомнящая задержана в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В международном аэропорту "Ташкент" была задержана узбекистанская топ-модель Надя Непомнящая, сообщает "Новости Узбекистана".

Девушка, вернувшаяся на родину 23 января, находилась под стражей пять часов, после чего ее отпустили.

В настоящий момент против Непомнящей возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.

Топ-модель обвиняется по статье 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан) Уголовного кодекса.

Причиной этого стала поездка Нади Непомнящей в Великобританию через Россию, совершенная в августе прошлого года без оформления соответствующего разрешительного стикера. Согласно законодательству, это нарушение наказывается штрафом от 200 до 400 МРЗП либо ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В последний раз девушка приезжала в Узбекистан четыре года назад. Надя Непомнящая вернулась в страну для того, чтобы поменять паспорт. Со времени прошлого приезда топ-модель жила в Лондоне, имея рабочую визу, а раньше работала в США.

Напомним, 29-летняя узбекистанка – невеста известного голливудского продюсера Майкла Грэйси.