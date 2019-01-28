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01571SAV - автомобильный номер

Тайна загадочного номера за 220 миллионов сумов

© Баходир Пулатов
В Узбекистане
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137900

Многие не понимали, почему этот номер может продаваться за такую сумму, однако ответ прост: 571 - год рождения пророка Мухаммеда, SAV - аббревиатура обращения к пророку "Салла-л-Лааху алейхи ва саллам".

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Автомобильный номер 01 571 SAV был куплен на аукционе в Узбекистане за 220 млн сумов, пишут пользователи в социальных сетях.

Многие не понимали, почему этот номер может продаваться за такую сумму, однако ответ прост: 571 - год рождения пророка Мухаммеда, SAV - аббревиатура обращения к пророку "Салла-л-Лааху алейхи ва саллам".

Позже Товарно-сырьевая биржа опровергла факт продажи такого номера на аукционе.

"Автомобильный номер 01 571 SAV не относится к категории платных номеров, не внесен в список номеров типа I, IA, III, IIIA. Поэтому распространенная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. 

Тем не менее хозяин самого дорогого номера в Узбекистане утверждает в соцсетях, что это правда, и выложил снимок, подтверждающий это.

Напомним, что, согласно решению кабмина № 683 от 31.08.17, на автомобильные номера с востребованными комбинациями цифр и букв может быть назначена начальная ставка для продажи на аукционе в размере 150 МЗРП.

Теги:
красивые номера, автомобиль



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