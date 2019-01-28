В соцсетях с каждым днем появляется все больше снимков и видеозаписей, где пользователи проводят свои вечера именно в этом месте.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. "Ташкентский Бродвей", несмотря на холода, начинает оживать.

Молодые люди собираются там каждый день, устраивая танцевальные баттлы и общаясь.

В соцсетях с каждым днем появляется все больше снимков и видеозаписей, где пользователи проводят свои вечера именно в этом месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баха Crazy (@baxa_xd) 4 Янв 2019 в 11:45 PST

Многие пишут, что Бродвей наконец стал возрождаться.

© Instagram Возрождение "Бродвея": как молодежь Ташкента проводит вечера

"Раньше был ташкентским Арбатом со своим колоритом и ароматом. Потом все разрушили, и улица стала пустыней, сейчас наконец начинают восстанавливать ее. Правда, он еще не достиг своего величия конца 90-х, но народ уже постепенно начинает гулять. Имеется туристическая полиция и масса народных актеров, жонглеров. Можно взять велосипед на прокат, есть сувениры и безделушки", - пишет один из пользователей.

"Прошелся по нашему любимому Бродвею, мне там понравилось, он начинает оживать, и, надеюсь, он восстанет из пепла, как птица Феникс. Энергетика там очень хорошая, веселая, ощущение праздника целый год. Я люблю мой Ташкент", - написал молодей человек.

Напомним, что, прогуливаясь вокруг сквера Амира Темура, центра города Ташкента, можно попасть на улицу Сайилгох, в народе известную как аллея Бродвей. По обеим сторонам аллеи продают картины художники, здесь можно посмотреть и купить различные сувениры, например, национальные фигурки узбекских декхан, на простом языке называемых бабайчиками - их хорошо раскупают иностранные туристы.