Волна отставок и новое министерство: перестановки в кабмине Узбекистана

В Кабинете министров Узбекистана кадровые перестановки. Большинство назначений вполне логичны, с учетом экономических приоритетов страны. Впрочем, есть и необычные решения.

ТАШКЕНТ, 28, — Sputnik, Антон Курилкин. Во властных коридорах вновь изменения – указом президента министерство внешней торговли и госкомитет по инвестициям превратились в единый госорган. При этом ряд чиновников потеряли работу или пошли на понижение. В деталях структурных изменений разбирался Sputnik Узбекистан.

Новые министерства – новые лица

Возглавил новое министерство инвестиций и внешней торговли бывший председатель ассоциации "Узчармсаноат" Сардор Умурзаков.

Умурзаков возглавлял ассоциацию кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий меньше года и за это время, как заявила пресс-служба "Узчармсаноата", удалось запустить масштабную инвестиционную программу и увеличить производство в несколько раз и нарастить экспорт на 50% по сравнению с предыдущим годом, до 151 миллиона долларов.

Кроме того, за плечами Умурзакова магистратура в Великобритании и опыт работы в Европейском банке реконструкции и развития, а также в коммерческих банках и финансовых органах Узбекистана.

Spuntik / Дмитрий Астахов В Узбекистане появилось новое министерство

При этом на посты заместителей Умурзакова в новом ведомстве назначены бывшие подчиненные главы Госкоминвестиций – Сунатулла Бекенов, Лазиз Кудратов и Шухрат Вафаев. Курировавший в министерстве внешней торговли вступление в ВТО заместитель министра Бадриддин Абидов перешел в новое министерство в том же ранге.

Жамшид Ходжаев с поста министра внешней торговли переведен на сельское хозяйство, получив должность главы соответствующего министерство. Он также учился в Великобритании и работал в банковской системе Узбекистана.

Предшественник Ходжаева на посту министра сельского хозяйства, Баходир Юсупов, назначен хокимом Касансайского района Наманганской области. Минсельхозом он руководил всего 11 месяцев, а до этого был хокимом Наманганской области на протяжении многих лет. Теперь чиновник возвращается в родной регион, но уже в гораздо более скромном статусе.

Международный пресс-клуб Элёр Ганиев вновь получил должность в правительстве

Новое место работы Сухроба Холмурадова, бывшего главы Госкоминвестиций и вице-премьера, пока неизвестно.

На вакантное место заместителя премьер-министра назначили Элера Ганиева, который после отставки с поста министра по внешним экономическим связям работал в Администрации президента. Теперь он займется вопросами инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон.

Модернизация и оптимизация

Причиной столь масштабных перестановок стало, в первую очередь, создание нового министерства за счет слияния двух госорганов. Цель реструктуризации очевидна — более эффективная реализация госпрограммы, объявленной в "Год активных инвестиций и социального развития".

Помимо привлечения иностранных денег программа предусматривает и оптимизацию штата кабинета министров – по замыслу президента страны, главы госкомитетов не будут получать посты заместителей премьер-министра.

Объединение госкомитета по инвестициям и министерства внешней торговли в единое ведомство вполне логично – одновременно сокращается и количество госорганов, и упраздняется пост вице-премьера.

© Sputnik/Виктор Толочко В правительстве республики произошли серьезные кадровые назначения

Первоочередной задачей нового министерства станет именно привлечение иностранного капитала. В пользу этого говорит тот факт, что на ключевые посты новой структуры исполнительной власти переназначены большинство заместителей из Госкоминвестиций, да и Сардор Умурзаков меньше, чем за год, на предыдущем посту достиг впечатляющих результатов работы по данному направлению.

В итоге пока неясной остается дальнейшая судьба Сухроба Холмурадова – в отличие от всех остальных чиновников, о которых говорится в указе президента, его новое место работы неизвестно.

Впрочем, есть вероятность, что на этом кадровые перестановки не закончатся.