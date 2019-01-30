Шавкат Мирзиёев: узбекская АЭС должна быть самой качественной и безопасной

В Узбекистане в ближайшие восемь-десять лет появится первая в Центральной Азии атомная электростанция.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Фаришский район Джизакской области и побывал на одной из площадок, где ведутся инженерные изыскания для строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент побеседовал с руководителями агентства "Узатом" и корпорации "Роскосмос". Он отметил, что этот проект — новое стратегическое направление сотрудничества с Россией.

"Промышленность нашей страны развивается, численность населения растет. Предстоит реализовать множество больших планов. Для всего этого нам нужно стабильное энергоснабжение. Эту возможность в условиях ограниченности источников энергии нам предоставит атомная электростанция, она послужит дальнейшему развитию экономики и трудоустройству населения", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что необходимо тщательно готовиться к строительству АЭС, изучить зарубежный опыт в возведении сооружений такого рода.

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"Наша атомная электростанция должна быть лучше, еще более качественной и безопасной, чем другие", — отметил глава государства.

Президенту также представили проекты по расширению минерально-сырьевой базы Джизакской области, социально-экономическому развитию Фаришского района, эффективному использованию туристического потенциала и богарных земель.

Мирзиёев отметил: Фариш — один из районов с самым высоким потенциалом, однако всегда отстает от других регионов.

"Правильно задействовав его возможности в сельском хозяйстве, геологии, перерабатывающей сфере, можно еще более повысить благосостояние населения, увеличить поступления в местный бюджет", — заявил президент.

В пресс-службе отметили, что в результате внедрения водосберегающих технологий во исполнение поручения, данного президентом в ходе предыдущей поездки, в Фаришском районе удалось освоить 50 тысяч гектаров посевных площадей. Даны указания по выращиванию на них востребованной продукции и увеличению доходов населения.

Также глава государства побеседовал с джизакскими аксакалами.