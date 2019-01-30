20:02 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Фаришский район Джизакской области

Шавкат Мирзиёев: узбекская АЭС должна быть самой качественной и безопасной

© Пресс-служба президента Узбекистана.
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (48)
182 0 0

В Узбекистане в ближайшие восемь-десять лет появится первая в Центральной Азии атомная электростанция.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Фаришский район Джизакской области и побывал на одной из площадок, где ведутся инженерные изыскания для строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент побеседовал с руководителями агентства "Узатом" и корпорации "Роскосмос". Он отметил, что этот проект — новое стратегическое направление сотрудничества с Россией.

"Промышленность нашей страны развивается, численность населения растет. Предстоит реализовать множество больших планов. Для всего этого нам нужно стабильное энергоснабжение. Эту возможность в условиях ограниченности источников энергии нам предоставит атомная электростанция, она послужит дальнейшему развитию экономики и трудоустройству населения", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что необходимо тщательно готовиться к строительству АЭС, изучить зарубежный опыт в возведении сооружений такого рода.

Атомный пионер: как Узбекистан готовится построить первую в регионе АЭС >>>

"Наша атомная электростанция должна быть лучше, еще более качественной и безопасной, чем другие", — отметил глава государства.

Президенту также представили проекты по расширению минерально-сырьевой базы Джизакской области, социально-экономическому развитию Фаришского района, эффективному использованию туристического потенциала и богарных земель.

Мирзиёев отметил: Фариш — один из районов с самым высоким потенциалом, однако всегда отстает от других регионов.

Станислав Притчин
Sputnik
Притчин: АЭС решит множество проблем энергетики Узбекистана
"Правильно задействовав его возможности в сельском хозяйстве, геологии, перерабатывающей сфере, можно еще более повысить благосостояние населения, увеличить поступления в местный бюджет", — заявил президент.

В пресс-службе отметили, что в результате внедрения водосберегающих технологий во исполнение поручения, данного президентом в ходе предыдущей поездки, в Фаришском районе удалось освоить 50 тысяч гектаров посевных площадей. Даны указания по выращиванию на них востребованной продукции и увеличению доходов населения.

Также глава государства побеседовал с джизакскими аксакалами.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Фаришский район Джизакской области
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Фаришский район Джизакской области
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (48)

По теме

Глава "Узатома" раскрыл секреты первой АЭС в Узбекистане
Теги:
Джизакская область, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Последствия разрушительного торнадо на Кубе
Разрушительная стихия: как выглядит Гавана после торнадо
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054