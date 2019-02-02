В Самарканде появится огромный экран

На суперэкране площадью 1000 квадратных метров будут демонстрироваться социальные ролики и фотоподборка достопримечательностей Самарканда.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Самарканде появится первый светодиодный экран на фасаде здания Дома советов на площади Кук сарой, сообщает Podrobno.uz.

На суперэкране площадью 1000 квадратных метров, по аналогии с экраном в гостинице "Узбекистан" в Ташкенте, будут демонстрироваться социальные ролики и фотоподборка достопримечательностей Самарканда.

Издание отмечает, что данная инициатива областного хокимията должна была осуществиться еще до нового года, однако по техническим причинам (неправильная установка модулей медиафасада) работа светодиодного экрана не удовлетворила требованиям заказчика.

В настоящее время идет новый монтаж светодиодного экрана.