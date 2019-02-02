В Узбекистане отмечают 25-летие объединения воинов-афганцев

Сегодня на Мемориальном комплексе состоится открытие Книги памяти с именами 1514 погибших узбекистанцев при исполнении воинского долга в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Ташкенте был проведен ряд масштабных мероприятий, посвященных 25-летию создания Республиканского объединения VETERAN, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятия были организованы в рамках постановления премьер-министра республики Абдуллы Арипова.

1 февраля состоялось заседание Координационного Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государст-участников СНГ. Кроме этого, в тот же день, зарубежные гости ознакомились с экспозициями государственных музеев Темуридов и Вооруженных Сил, а также с достопримечательностями города Ташкента.

В торжественных мероприятиях приняли участие член Высшего Совета Международного Союза "Боевое братство", Герой Советского союза генерал-лейтенант Руслан Аушев; член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, а также руководители ветеранских организаций Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и стран Балтии.

Сегодня, 2 февраля, на Мемориальном комплексе состоится открытие Книги памяти с именами 1514 погибших узбекистанцев при исполнении воинского долга в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Вечером во дворце Туркистон пройдет праздничный концерт, на который приглашены ветераны со всех областей республики, члены семей погибших военнослужащих, представители общественных и молодежных организаций страны. Все мероприятия были организованы при поддержке правительства Узбекистана, Союза молодежи и общественных организаций.