Узбекские поезда попали в рейтинг самых быстрых в мире

Рекордная скорость поездов в Узбекистане равняется 255 км/ч, а операционная - 250 км/ч.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Узбекистан вошел в двадцатку самых быстрых поездов в мире, сообщается в рейтинге Global High-Speed Train Ranking, опубликованного на днях изданием GoEuro.

Узбекистан занял 17 строчку, тем самым, обогнав Норвегию, США и Финляндию, которые расположились на 18-20 местах.

При составлении рейтинга брались в расчет рекордная скорость поездов, операционная скорость, охват железнодорожной линии, охват населения и расход населения на 1 км пути.

Лидерами топа стали Япония, Южная Корея и Китай. Россия заняла 15 место.

По данным издания, рекордная скорость поездов в Узбекистане равняется 255 км/ч, а операционная - 250 км/ч. В железнодорожной инфраструктуре Республики высокоскоростное движение занимает 8,21%.