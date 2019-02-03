Малазийцы откроют производство лакокрасочной продукции в Узбекистане

В ходе взаимных переговоров была достигнута договоренность по организации визита руководства компании KCC Paints Sdn. Bhd. в Узбекистан для изучения возможности организации производства экспортно-ориентированной лакокрасочной продукции.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Посольством Узбекистана в Куала-Лумпуре проводится активная работа по привлечению малайзийского бизнеса для инвестиций в Узбекистан, сообщает "Новости Узбекистана".

В этих целях при содействии дипломатов была организована встреча малайзийской фирмы KCC Paints Sdn. Bhd. М предпринимателями узбекской компании "Жалолиддин Шариф".

В ходе встречи, были обсуждены вопросы возможности создания узбекско-малазийского совместного предприятия для организации производства высококачественной лакокрасочной продукции на территории СЭЗ "Хазорасп".

Представители "Жалолиддин Шариф" ознакомились с энергоэффективными и высокотехнологичными производственными мощностями компании KCC Paints Sdn. Bhd.

В ходе взаимных переговоров была достигнута договоренность по организации визита руководства компании KCC Paints Sdn. Bhd. в Узбекистан для изучения возможности организации производства экспортно-ориентированной лакокрасочной продукции.