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Малазийцы откроют производство лакокрасочной продукции в Узбекистане

CC0 / pixabay
В Узбекистане
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В ходе взаимных переговоров была достигнута договоренность по организации визита руководства компании KCC Paints Sdn. Bhd. в Узбекистан для изучения возможности организации производства экспортно-ориентированной лакокрасочной продукции.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Посольством Узбекистана в Куала-Лумпуре проводится активная работа по привлечению малайзийского бизнеса для инвестиций в Узбекистан, сообщает "Новости Узбекистана".

В этих целях при содействии дипломатов была организована встреча малайзийской фирмы KCC Paints Sdn. Bhd. М предпринимателями узбекской компании "Жалолиддин Шариф".

В ходе встречи, были обсуждены вопросы возможности создания узбекско-малазийского совместного предприятия для организации производства высококачественной лакокрасочной продукции на территории СЭЗ "Хазорасп".

Представители "Жалолиддин Шариф" ознакомились с энергоэффективными и высокотехнологичными производственными мощностями компании KCC Paints Sdn. Bhd.

В ходе взаимных переговоров была достигнута договоренность по организации визита руководства компании KCC Paints Sdn. Bhd. в Узбекистан для изучения возможности организации производства экспортно-ориентированной лакокрасочной продукции.

Теги:
Малайзия, Узбекистан



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