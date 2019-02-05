Узбекистанцев в марте ждет много выходных дней

Учитывая выходные дни 23 и 24 марта, узбекистанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Для празднования Международного женского дня (8 марта) и Навруза (21 марта) узбекистанцам будет отведено семь выходных дней, сообщают "Новости Узбекистана".

8 марта придется на пятницу, и после нерабочего праздничного дня жителей страны, работающих в режиме пятидневки, ожидают еще два выходных в субботу и воскресенье (9-10 марта).

Навруз в этом году отмечается в четверг.

Указом Президента от 12 ноября 2018 года утвержден дополнительный нерабочий день – 22 марта, пятница. Учитывая выходные дни 23 и 24 марта, узбекистанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд.