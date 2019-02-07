"Узавтотранс" стал Минтрансом

Минтранс станет органом государственного управления по реализации единой государственной политики в области автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. На базе Узбекского агентства автомобильного транспорта образуется Министерство транспорта Узбекистана, сообщается в указе президента Шавката Мирзиёева.

Минтранс станет органом государственного управления по реализации единой государственной политики в области автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.

Министерство будет осуществлять государственное регулирование деятельности организаций в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в том числе путем выдачи лицензий и разрешений, сертификации, проведения технической и тарифной политики.

При министерстве создается Центр изучения проблем развития транспорта и логистики, а недавно созданный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента упраздняется.

Указом поручено до 1 ноября разработать с учетом общепринятых норм международного права проект закона "О транспорте", предусматривающий в том числе оптимальное и сбалансированное взаимодействие различных видов транспорта.

Планируется также разработать Концепцию развития транспорта в Республике Узбекистан до 2025 года, предусмотрев меры по улучшению позиций страны в международных рейтингах по эффективности логистики.