"Узбекские авиалинии" планируют открыть рейс "Ташкент - Тбилиси"

Узбекская сторона поставила перед грузинской делегацией вопрос о возможном предоставлении узбекской авиакомпании "пятой свободы воздуха".

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") в этом году планирует открыть авиасообщение между Узбекистаном и Грузией по маршруту "Ташкент-Тбилиси", сообщает МИД Узбекистана.

В четверг в Ташкенте состоялся 11 раунд политконсультаций между МИД Узбекистана и Грузии. Делегации возглавляли первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Нематов и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

"Стороны с удовлетворением отметили, что национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" планирует в текущем году открыть рейс по маршруту "Ташкент-Тбилиси-Ташкент", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что прямое авиасообщение между двумя странами отсутствует после развала СССР.

В этой связи узбекская сторона поставила перед грузинской делегацией вопрос о возможном предоставлении узбекской авиакомпании "пятой свободы воздуха".

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

В ходе встречи стороны уделили внимание вопросам перспективы взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах.

Также обсудили подготовку к предстоящим двусторонним мероприятиям на различных уровнях, в том числе проведение очередного девятого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ташкенте.