В Узбекистане откроется первый филиал американского вуза

Университет Вебстера будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане откроется филиал Университета Вебстера — частного вуза, основанного в 1915 году. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, документы были подписаны между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и вузом в посольстве республики в США.

Президент учебного заведения Элизабет Стробл выразила признательность за честь быть первым американским вузом, предоставляющим академические программы в Узбекистане. Она отметила, что реализуемые в республике реформы создали основу для продвижения партнерства.

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Осенью прошлого года Университет Вебстера запустил магистерскую программу TESL (преподавание английского языка как второго иностранного) на базе Узбекского государственного университета мировых языков. В настоящее время по ней проходят обучение более 120 студентов Узбекистана.

Отныне вуз будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в том числе в сфере бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии.