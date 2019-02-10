В Узбекистане откроется первый филиал американского вуза

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане откроется филиал Университета Вебстера — частного вуза, основанного в 1915 году. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, документы были подписаны между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и вузом в посольстве республики в США.
Президент учебного заведения Элизабет Стробл выразила признательность за честь быть первым американским вузом, предоставляющим академические программы в Узбекистане. Она отметила, что реализуемые в республике реформы создали основу для продвижения партнерства.
Отныне вуз будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в том числе в сфере бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии.