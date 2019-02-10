Минобр разберется в ситуации со школьным стадионом в махалле "Коракош"

Ранее в одном из СМИ республики была опубликована статья о том, что бизнесмены пытаются построить торгово-бытовой комплекс на месте стадиона школы №44 в махалле "Коракош".

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Контрольно-правовая служба Министерства народного образования Узбекистана разберется в ситуации со школьным стадионом в махалле "Коракош" Кувинского района Ферганской области. По данным СМИ, предприниматели пытаются построить на территории торгово-бытовой комплекс.

"Согласно пункту 10 постановления президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" от 5 сентября 2019 года, запрещается отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования Республики Узбекистан", — заявили в пресс-службе.

Министерство не давало согласия на отчуждение стадиона общеобразовательной школы №44 в махалле "Коракош" для реализации бизнес-проекта, подчеркивается в публикации.