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Минобр разберется в ситуации со школьным стадионом в махалле "Коракош"

Sputnik / Алексей Витвицкий
В Узбекистане
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Ранее в одном из СМИ республики была опубликована статья о том, что бизнесмены пытаются построить торгово-бытовой комплекс на месте стадиона школы №44 в махалле "Коракош".

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Контрольно-правовая служба Министерства народного образования Узбекистана разберется в ситуации со школьным стадионом в махалле "Коракош" Кувинского района Ферганской области. По данным СМИ, предприниматели пытаются построить на территории торгово-бытовой комплекс. 

"Согласно пункту 10 постановления президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" от 5 сентября 2019 года, запрещается отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования Республики Узбекистан", — заявили в пресс-службе.

Министерство не давало согласия на отчуждение стадиона общеобразовательной школы №44 в махалле "Коракош" для реализации бизнес-проекта, подчеркивается в публикации.

Теги:
Фергана, Школа, Министерство народного образования Узбекистана



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