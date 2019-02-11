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Водопроводный кран

Россия и Узбекистан создадут предприятие по производству систем очистки воды

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане
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Совместное предприятие откроется в Джизаке. Стоимость проекта оценивается в восемь миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Российский "Научно-исследовательский институт "Полюс" имени Стельмаха" создаст в Джизакской области совместное предприятие по производству систем очистки, хранения и снабжения водой, сообщили в пресс-службе инициатора проекта — Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ).

Россия и Узбекистан создадут совместное предприятие по производству систем очистки воды
Пресс-служба Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана
Россия и Узбекистан создадут совместное предприятие по производству систем очистки воды

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве было подписано в Ташкенте. Документ предусматривает совместную реализацию проекта "Организация производства автоматизированных систем водоподготовки, хранения воды и водоснабжения" в Джизаке. Стоимость проекта оценивается в восемь миллионов долларов.

"В качестве механизма реализации проекта предусматривается создание совместного предприятия с участием фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" и АО "НИИ Полюс", — говорится в публикации. Фонд "Цифровое доверие" был создан в прошлом году для внедрения блокчейна в сфере оказания социальных и госуслуг и входит в структуру НАПУ.

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Пресс-служба хокимията Ташкента
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По данным агентства, в рамках создаваемого совместного предприятия российский НИИ предоставит право на интеллектуальную собственность, технологии производства, а также подготовит местных специалистов.

"Научно-исследовательский институт "Полюс" имени Стельмаха" был создан в 1962 году, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех".

Теги:
Джизакская область, Национальное агентство проектного управления, Ростех



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