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Здание хокимията Ташкента

Хокимият Ташкента: решение о сносе домов в махалле "Лолазор" не принято

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Узбекистане
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Ранее в социальных сетях была опубликована новость о сносе нескольких трехэтажных домов в Мирабадском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Столичный хокимият опроверг принятие решения о сносе домов в махалле "Лолазор" ("Полкушка").

"Спешим оповестить о том, что ни хокимиятом города Ташкента, ни хокимиятом Мирабадского района не было принято соответствующего решения о сносе жилых домов и постройке новых многоэтажных жилых комплексов на территории махалли "Лолазор" Мирабадского района", — говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, инвесторы предложили возвести многоэтажные жилые комплексы на месте двухэтажных домов №№ 27/3, 27/3а, 27/3б, 27/3в, 27/4, "не имеющих никакой исторической ценности", но решение о сносе будет принято только после получения полного согласия жильцов. При этом будут соблюдены их законные права.

Хокимият Ташкента опроверг принятие решение о сносе домов в махалле Лолазор
Пресс-служба хокимията Ташкента
Хокимият Ташкента опроверг принятие решение о сносе домов в махалле "Лолазор"
Теги:
снос дома, Хокимият Ташкента



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