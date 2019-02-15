Председатели махаллей будут обзванивать узбеков за рубежом

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Председатели махаллей будут обзванивать мигрантов с целью узнать о проблемах или трудностях, состоянии здоровья, намерении вернуться на родину или остаться в стране пребывания, сообщает "Новости Узбекистана".

Пилотный проект "Дети махалли", внедряемый пока только в Ташкенте и охватывающий все 507 махаллей города, предусматривает налаживание контакта работников махаллей с соотечественниками, уехавшими за рубеж на работу или учебу.

Представители схода граждан по мере возможности будут общаться с мигрантами через мессенджеры – skype, imo, telegram.

Контактную базу представители махаллей уже собрали посредством подомового обхода граждан.

Родственники не против, даже наоборот – рады, что государство переживает за судьбу мигрантов. По данным фонда "Махалля", на сегодняшний день за рубежом находится более 67 тысяч жителей столицы. Многие из них выехали из страны без помощи Минтруда и находятся в чужой стране нелегально. В этой связи могут возникать разного рода сложности, о которых человек может рассказать представителю родной махалли, а тот, в свою очередь, постарается помочь.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

Большое количество молодых ребят находится в других станах на учебе. Задача представителя схода граждан – узнать, собирается ли молодой человек по окончании вуза вернуться на Родину, где бы он хотел работать. Совместно с Минтруда махалли разработают базу вакансий, которую будут обновлять каждую неделю. Вакансии будут группировать и рассылать заинтересованным гражданам за рубежом. Так, человек может дистанционно найти работу в Узбекистане.

"Представим, что их не устраивает жизнь за рубежом по разным причинам: климатические условия, менталитет, быт, и они хотели бы вернуться домой. У кого-то проблемы с документами либо работодатель не выплачивает оговоренную зарплату. Председатели махаллей должны стать тем мостиком между нашими мигрантами за рубежом и домом. О каких-то трудностях они не могут сказать родным в силу разных обстоятельств. Мы со своей стороны будем выслушивать наших граждан и пытаться им помочь. Еще одна цель нашего проекта – напоминать нашим людям о Родине. Вот разговаривает председатель махалли по imo с человеком, работающим уже несколько лет в России, и показывает ему родную махаллю, улицу, дворы, дома, школу. Это положительные эмоции для наших граждан", - рассказал глава городского управления фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев.

Еще одно направление – профилактика радикализации среди молодежи, оказавшейся за рубежом. Председатели махаллей в своих беседах с молодыми людьми должны будут аккуратно затронуть и эту тему. Почувствовав что-то негативное, они постараются объяснить, что это неверный путь и не стоит следовать по нему.

На сегодняшний день в Ташкенте 507 махаллей, по республике – свыше 9 тысяч. Разработчики обещают, что это не разовое мероприятие. Это начало большого пути. Одной из проблем реализации проекта стало отсутствие интернета и компьютера в некоторых сходах граждан, а также неумение председателей пользоваться техникой. Но, в фонде заверили, что это решаемые проблемы. Председателей будут обучать на специальных курсах, а с техникой помогут спонсоры.