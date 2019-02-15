Сергилийское наземное метро обойдется Узбекистану в 80 млн долларов

Подвижные составы для Ташкентского метрополитена будут приобретаться за счет кредитов российского "Банка развития и внешнеэкономической деятельности" и Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило технико-экономические параметры строительства Сергелийской линии метро, согласно которым стоимость проекта составит 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета –47,5 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития – 35,1 миллиона долларов, сообщает LexUZ.

В частности, 27, 9 миллиона долларов будет затрачено на приобретение подвижных составов, 48,2 миллиона долларов – на строительно-монтажные работы, финансовые издержки оценены в 2,1 миллиона долларов, прочие расходы – 4,3 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что АО "Узбекские железные дороги" намерено приобрести у российского АО "Метровагонмаш" 5 составов наземного метро для Ташкентского метрополитена стоимостью 27,6 миллиона евро.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Когда сдадут в эксплуатацию Сергелийскую линию ташкентского метро

Каждый состав будет состоять из четырех вагонов, включая два головных моторных вагона, одного промежуточного моторного и одного промежуточного безмоторного вагонов, уточнили в АО "Узбекские железные дороги".

Подвижные составы для Ташкентского метрополитена будут приобретаться за счет кредитов российского "Банка развития и внешнеэкономической деятельности" в размере 22,1 миллиона евро и Фонда реконструкции и развития Узбекистана в объеме 5,5 миллиона евро, предоставляемых сроком на 10 лет.

Расходы, связанные с погашением привлекаемых кредитов, выплатой процентов, комиссий и прочих расходов по ним, будут осуществляться за счет средств государственного бюджета. Первая линия Ташкентского метрополитена длиной 12,2 км, с 9 станциями была пущена в эксплуатацию в 1977 году.

В настоящее время общая протяженность трех линий столичного метро с 29 станциями, в том числе 3 пересадочными станциями, составляет 36,2 км. В 2017 году начато строительство четвертой линии — Сергелийской, протяженностью 7,1 км, которая будет полностью наземной. Пассажирооборот оценивается в 85,6 миллиона пассажиро-километров в год. В том же году развернулось строительство Кольцевой линии. По длине она превзойдёт весь ныне существующий Ташкентский метрополитен.