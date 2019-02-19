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Работа многофункционального центра

В Узбекистане откажутся от ИНН

© Sputnik / Алексей Куденко
В Узбекистане
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Персональный идентификационный номер физического лица представляет собой четырнадцать десятичных цифр, расположенных в нижней части паспорта.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Узбекистане будет осуществлен поэтапный переход от идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) к использованию персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ), сообщается в постановлении президента "О мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг".

Персональный идентификационный номер физического лица представляет собой четырнадцать десятичных цифр, расположенных в нижней части паспорта.

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© pixabay
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Уже в ноябре этого года должны быть завершены работы по привязке кадастрового номера объектов недвижимости к идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) и персональному идентификационному номеру физического лица (ПИНФЛ).

В декабре 2019 года произойдет запуск веб-сервиса по предоставлению информации о налогоплательщике по ПИНФЛ.

До июня 2019 года Государственный налоговый комитет должен получить всю информацию о ПИНФЛ, сериях и номерах их паспортов.




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