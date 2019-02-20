Новые дома, спортивные площадки, книжные магазины: как развивается Гулистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Сырдарьинской области посетил город Гулистан, где возводится массив "Буюк келажак".

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В 2018 году на территории массива "Буюк келажак" в Гулистане были сданы в эксплуатацию восемь пятиэтажных домов, идет строительство еще десяти — на 420 квартир, сообщили в пресс-службе президента республики.

"Состоялась презентация новой системы работы по привлечению молодежи в заведения культуры и спортивные комплексы, повышению среди нее компьютерной грамотности и читательской культуры. Так, Союз молодежи, министерства спорта, культуры и народного образования, Республиканский центр духовности и просветительства, Союз писателей наладят адресную работу с молодежью, будут привлекать ее к кружкам и учреждениям по интересам", — говорится в публикации.

Агентство информации и массовых коммуникаций, в свою очередь, организует книжные магазины и бук-кафе под брендом "Укитувчи".

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили важные для Сырдарьинской области проекты

"Знания, культура, самоотверженность — прежде всего. Духовность служит основой и для экономики. Мы ничего не пожалеем ради того, чтобы наши дети росли здоровыми, образованными, патриотами. Именно от такой молодежи зависит наш завтрашний день", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президенту также рассказали о планах по строительству спортивных сооружений, развитию сетей питьевого водоснабжения и канализации в области.