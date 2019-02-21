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Парк в Ташкенте

"Зеленый пояс" Ташкента: как столица преобразится к лету

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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В 1990 году зеленые зоны занимали только 6,8 тысячи гектаров земель от общей площади Ташкента, а на сегодняшний день — 15,2 тысячи гектаров.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Этой весной в столице планируется высадить более 400 тысяч деревьев, сообщил ведущий специалист Главного управления благоустройства города Ташкента Оловуддин Низамов.

Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер
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"Кроме того, свою лепту в благоустройство и озеленение родного города вносят органы самоуправления граждан на местах, общественные организации и различные предприятия, благодаря чему Ташкент в любое время года остается зеленым", — цитирует Низамова пресс-служба хокимията.

В публикации отмечается, что в 1990 году зеленые зоны занимали только 6,8 тысячи гектаров земель от общей площади Ташкента, а на сегодняшний день — 15,2 тысячи гектаров. То есть на одного жителя города приходится по 69 квадратных метров озелененной территории.

Одна из последних инициатив хокимията Ташкента по озеленению мегаполиса — проект "Зеленый пояс". В периоды с 20 февраля по 20 апреля и с 20 октября по 20 декабря вдоль Ташкентской кольцевой автодороги будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья, адаптированные к местному климату и устойчивые к маловодью.

Сейчас в Ташкенте растут 220 видов фруктовых и декоративных деревьев. В этом году специалисты высадят софоры, каштаны, клены, ясени, дубы, тюльпановые и другие декоративные деревья.

Среди кустарников предпочтение отдается форзиции, японской айве, магнолии, сирийской розе и другим растениям, заменяющим друг друга по цветению поэтапно в течение всего года. Центральные и другие улицы столицы нынешней весной украсят также тюльпаны, виолы, тагетисы и сальвии.

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Теги:
благоустройство, озеленение, Ташкент



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