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Насилие в семье

Только в январе жертвами насилия стали более 1,5 тысячи узбекистанок

© Flickr/ allnightavenue
В Узбекистане
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На сегодняшний день в республике создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В январе в центры реабилитации и адаптации пострадавших от насилия женщин (шелтеры) обратились 1712 женщин.

"Из них 303 женщинам оказана медицинская, 434 — психологическая, 377 — юридическая помощь. Кроме того, была оказана помощь в трудоустройстве 271 женщине, а 99 — в получении кредита для начала предпринимательства. Также 487 семьям оказано содействие в нормализации отношений между их членами", — сообщается на странице Комитета женщин в Facebook.

На сегодняшний день в республике создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.

Напомним: женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.

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Теги:
Комитет женщин Узбекистана, насилие



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