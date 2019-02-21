В Узбекистане задержан зампред Верховного суда

Детали и причины задержания Баходыра Дехканова пока не известны.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Заместитель председателя Верховного суда Узбекистана, председатель судебной коллегии по административным делам Баходыр Дехканов задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Баходыр Дехканов сегодня был задержан в своем служебном кабинете", - уточнил собеседник агентства. Он не смог уточнить детали и причину его задержания.

Напомним, сенат Узбекистана в мае 2017 года утвердил Дехканова на должность заместителя председателя Верховного суда страны сроком на пять лет. Ранее он занимал должность заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Узбекистана.