В Узбекистане стартовала программа по судебно-правовой реформе

Программа будет реализована в течение трех лет, стоимость составляет более 10 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Запуск программы по судебно-правовой реформе в Узбекистане состоялся 26 февраля в Ташкенте, сообщает "Газета.uz".

Ее исполнением займутся Агентство США по международному развитию (USAID) и Минюст.

Программа будет реализована в течение трех лет, стоимость составляет более 10 млн долларов. Она направлена на поддержку усилий правительства Узбекистана по обеспечению верховенства закона, реформированию законодательной и судебно-правовой систем, а также на содействие росту и развитию гражданского общества в республике.

В числе основных целей программы — повышение профессионализма юристов и работников судебно-правовой системы, формирование благоприятной правовой среды для гражданского общества и неправительственных организаций.

В частности, будут созданы возможности для профессионального развития юристов, установлены партнерские отношения с университетами США для проведения совместных исследований, расширения возможностей библиотек, онлайн-обучения и исследовательских ресурсов.

Намечены разработка механизмов надзора со стороны граждан путем проведения тематических исследований, развитие потенциала гражданского общества для обеспечения информационной поддержки и мониторинга правовых реформ.