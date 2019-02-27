Каракалпакстан обзавелся новой сельскохозяйственной техникой

Вся техника будет использоваться при выполнении лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря и для сохранения и улучшения продуктивности пастбищ.

ТАШКЕНТ, 27 февраля - Sputnik. В Нукусе временно исполняющий обязанности Постоянного представителя Программы развития ООН Леван Буадзе передал сельскохозяйственное оборудование и технику Комитету лесного хозяйства Каракалпакстана, а также кооперативным сообществам.

Представителям кооперативных сообществ были переданы тракторы, косилки, пресс-подборщики для укрепления кормовой базы, водяные насосы для обеспечения лиманного орошения с целью повышения продуктивности и восстановления деградированных пастбищ.

Вся техника будет использоваться при выполнении лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря и для сохранения и улучшения продуктивности пастбищ.

Главной целью данного проекта является создание устойчивых к изменению климата сельскохозяйственных и животноводческих фермерских хозяйств в наиболее уязвимых в отношении воздействия засухи регионах Узбекистана.

Пилотные территории проекта расположены в Каракалпакстане. В качестве меры по адаптации к изменению климата на ландшафтном уровне, при поддержке проекта в Каракалпакстане впервые созданы 10 пастбищных кооперативов.

Основной их задачей является организация пастбищного животноводства в сельских общинах, эффективное управление пастбищами, восстановление и улучшение деградированных земель. В деятельность кооперативов, расположенных в Кегейлийском, Тахтакупырском, Чимбайском, Канлыкульском и Муйнакском районах, вовлечены 43 455 человек.

Создание кооперативов позволило организовать новые рабочие места и работу по повышению знаний и навыков с целью обеспечения устойчивости местных сообществ в условиях повышенного риска засухи.