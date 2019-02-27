Знаменитая узбекская модель и блогер участвует в конкурсе Miss USSR - фото

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Узбекистанка Жасмин Давлетова примет участие в международном конкурсе красоты Miss USSR.
Девушка подготовила специальную видео-визитку.
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В своем ролике Давлетова рассказала о том, что с 2011 года является основательницей модельной школы Jmodels Agency.
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В 2016 году у Жасмин родилась дочь Оливия.
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На странице проекта говорится, что Жасмин изучала юриспруденцию в колледже, а также мечтала стать известным юристом. Но через полгода поняла, что такая работа не для нее.
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У узбекистанки в Instagram почти 13 тысяч подписчиков. В соцсети девушка выкладывает много снимков из спортзала.
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Видео своих безумных путешествий и , конечно же, очень горячие селфи.
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Напомним, конкурс Miss USSR проводится с 2012 года для девушек из стран бывшего Советского Союза, которые представляют культуру своих государств.
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