Знаменитая узбекская модель и блогер участвует в конкурсе Miss USSR - фото

У узбекистанки в Instagram почти 13 тысяч подписчиков. В соцсети девушка выкладывает много снимков из спортзала и горячих селфи. Пожелаем удачи в конкурсе.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Узбекистанка Жасмин Давлетова примет участие в международном конкурсе красоты Miss USSR.

Девушка подготовила специальную видео-визитку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova) 20 Фев 2019 в 2:52 PST

В своем ролике Давлетова рассказала о том, что с 2011 года является основательницей модельной школы Jmodels Agency.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova) 18 Июл 2018 в 8:19 PDT

В 2016 году у Жасмин родилась дочь Оливия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova) 10 Июн 2018 в 2:26 PDT

На странице проекта говорится, что Жасмин изучала юриспруденцию в колледже, а также мечтала стать известным юристом. Но через полгода поняла, что такая работа не для нее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova) 18 Сен 2018 в 6:18 PDT

У узбекистанки в Instagram почти 13 тысяч подписчиков. В соцсети девушка выкладывает много снимков из спортзала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova) 16 Июл 2018 в 1:51 PDT

Видео своих безумных путешествий и , конечно же, очень горячие селфи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova) 4 Окт 2018 в 12:55 PDT

Напомним, конкурс Miss USSR проводится с 2012 года для девушек из стран бывшего Советского Союза, которые представляют культуру своих государств.