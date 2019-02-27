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Узбекская модель и блогер участвует в конкурсе Miss USSR - фото

Знаменитая узбекская модель и блогер участвует в конкурсе Miss USSR - фото

© Instagram
В Узбекистане
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У узбекистанки в Instagram почти 13 тысяч подписчиков. В соцсети девушка выкладывает много снимков из спортзала и горячих селфи. Пожелаем удачи в конкурсе.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Узбекистанка Жасмин Давлетова примет участие в международном конкурсе красоты Miss USSR.

Девушка подготовила специальную видео-визитку.

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Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

В своем ролике Давлетова рассказала о том, что с 2011 года является основательницей модельной школы Jmodels Agency.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

В 2016 году у Жасмин родилась дочь Оливия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

На странице проекта говорится, что Жасмин изучала юриспруденцию в колледже, а также мечтала стать известным юристом. Но через полгода поняла, что такая работа не для нее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

У узбекистанки в Instagram почти 13 тысяч подписчиков. В соцсети девушка выкладывает много снимков из спортзала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

Видео своих безумных путешествий и , конечно же, очень горячие селфи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

Напомним, конкурс Miss USSR проводится с 2012 года для девушек из стран бывшего Советского Союза, которые представляют культуру своих государств. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin Davletova (@jasmindavletova)

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, конкурс красоты, Конкурс, Instagram, Instagram, Instagram, лучшее фото, Фотография, фотосессия, фотосъемка, фотограф, фото, девушки



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