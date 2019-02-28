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МВД Узбекистана активизирует обмен информацией с Интерполом

МВД Узбекистана активизирует обмен информацией с Интерполом

© МВД Узбекистана
В Узбекистане
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На конференции были рассмотрены вопросы повышения эффективности информационного обмена по противодействию финансированию терроризма.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. МВД Узбекистана активизирует обмен информацией с Интерполом и коллегами из стран Центральной Азии в рамках борьбы с терроризмом, сообщает МВД Узбекистана.

В эти дни в Ташкенте проходит конференция проекта Интерпола "Калкан" с участием представителей правоохранительных органов 17 государств-членов организации, а также Совета Безопасности ООН, Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС.

"Узбекская сторона отметила свою готовность к работе в этом направлении. Данная конференция будет способствовать профессиональному обмену опытом в профилактике и борьбе с такой угрозой современности, как международный терроризм", - рассказали в МВД.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности информационного обмена по противодействию финансированию терроризма, а также поиску участников международных террористических организаций.

Теги:
Интерпол, Терроризм, МВД Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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