В рейтинге гендерного равенства Узбекистан обошли все страны ЦА

Самые низкие баллы Узбекистан получил за очень малое количество женщин, которые продолжают работать после рождения ребенка, за сумму пенсии, а также за низкую оплату женской работы и маленькое количество женщин-бизнесменов.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Всемирный банк представил исследование, согласно которому всего шесть стран мира на данный момент пришли к полному гендерному равенству, а Узбекистан, который получил 70,6 баллов, обогнали все страны Центральной Азии.

Самые низкие баллы Узбекистан получил за очень малое количество женщин, которые продолжают работать после рождения ребенка, за сумму пенсии, а также за низкую оплату женской работы и маленькое количество женщин-бизнесменов.

Самый высокий балл Узбекистан завоевал за "свободу женщин в общем".

Максимальную оценку — 100 баллов — смогли набрать только шесть стран. Это Бельгия, Дания, Латвия, Люксембург, Франция и Швеция.

Россия получила 73,1 балла, что очень близко к среднему мировому показателю — 74,7 балла.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Женская доля и роль: чего не хватает Узбекистану для гендерного равенства

Самые низкие оценки оказались у государств с мусульманских населением. Среди них — Афганистан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан и Иран.

Эксперты организации проанализировали обстановку в 187 государствах. Оценка проводилась по 35 критериям в сферах трудового, имущественного, семейного права с учетом соответствующих изменений в законодательстве и реформ.