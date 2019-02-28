Минобороны Узбекистана примет участие в соревнованиях СМО СНГ

Армейские команды Узбекистана будут участвовать на всех соревнованиях в рамках заседания Спорткомитета при СМО СНГ.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Вчера, 27 февраля, в Беларуси состоялось очередное заседание Спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе заседания было определено проведение III Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников СНГ в 2020 году.

В Узбекистане впервые пройдут соревнования в рамках Спартакиады по стрельбе из штатного или приданного штатного оружия ПМ-3 и АК-3. Также, на территории России состоится чемпионат по горному троеборью.

Известно, что армейские команды Узбекистана будут участвовать на всех соревнованиях в рамках заседания Спорткомитета при СМО СНГ.

В работе Комитета были приняты положительные решения по проведению первых соревнований по групповому восхождению военнослужащих на пик Ленина (Кыргызстан) в 2019 году и пик Коммунизма (Таджикистан) в 2020 году.

В прошлогоднем турнире по армейскому рукопашному бою, который прошел в Ташкенте команда Минобороны Узбекистана завоевала верхушку пьедестала почета. В этом году данный турнир состоится в Казахстане. Следующие два чемпионата – командирские старты и военное многоборье пройдут в Беларуси в июле этого года.