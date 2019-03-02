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Вид на Хиву во время рассвета

Гостиницы под старину, парк и фонтаны: как будет выглядеть новая Хива

© Foto : Денис Говорухин
В Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" завершает строительство трех современных гостиниц в Хиве, стилизованных под старину, сообщается на сайте компании.

Сдача в эксплуатацию первой гостиницы планируется уже в ближайшее время. Она рассчитана на 74 места, которые расположены в 41 номере различных классов обслуживания.

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© Sputnik / Утарбеков
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Здание двухэтажное, построено в стиле национального зодчества и отражает восточный колорит региона. Для удобства туристов оно возведено рядом с железнодорожным вокзалом.

В настоящее время осуществляется заключительный этап отделочных работ.

Другие две гостиницы, рассчитанные на 56 и 84 места, расположены на территории между историческими частями города – Ичан-Кала и Дишан-Кала. По замыслу авторов проекта в них будут созданы все условия для туристов, причем на уровне мировых стандартов.

Строительство гостиницы в Хиве
© Узбекистон темир йуллари
Строительство гостиницы в Хиве

Запланировано также строительство крытого бассейна и сауны, а также ресторанов.

Ичан-Кала находится в шаговой доступности от гостиниц и до этого уникального места туристы могут пройти пешком, необходимость в транспорте нулевая. После завершения строительства этих гостиниц здесь будут созданы новые рабочие места и трудоустроены 85 человек.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Также ведется возведение нового парка для отдыха – "Хива-Локомотив". Общая площадь парковой зоны займет 10 гектаров. Здесь будут установлены 22 вида различных современных аттракционов. Территория будет озеленена, планируется посадить более 2500 декоративных деревьев и кустарников, а также порядка 15 видов цветов, радующих взор посетителей и украшающих местность.

Наряду с этим здесь будут построены три музыкальных фонтана с иллюминационной подсветкой. Здесь же, в рамках проекта планируется возведение амфитеатра рассчитанного на 500 мест и искусственного озера в 0,5 гектара.

Теги:
город, музыкальные фонтаны, Гостиничный бизнес, гостиница, туристы, Туризм, турист, Туризм, Строительство, недвижимость, имущество, Крупномасштабное строительство, Градостроительство, Строительство, Узбекистан, Узбекистан, Хива



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