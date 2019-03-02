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Офис интернет-компании Яндекс

"Яндекс" в Узбекистане: в Ташкенте состоялась важная встреча

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
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Представители компании "Яндекс" выразили готовность приложить необходимые усилия для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча с делегацией российской компании "Яндекс", сообщает "Новости Узбекистана".

Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций О. Умаров отметил многолетний опыт работы компании в IT индустрии, а также в сфере разработки современных интернет сервисов и решений.

Представители компании "Яндекс" выразили готовность приложить необходимые усилия для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках встречи обсуждены перспективы сотрудничества по направлениям локализации интернет сервисов "Яндекса" на рынке Узбекистана, размещения CDN-серверов для улучшенного доступа к сервисам.

Отдельно рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере образования и повышения квалификации, налаживания сотрудничества с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми и Университетом Инха в Ташкенте по созданию образовательных программ в сфере IT.

По результатам переговоров достигнута договоренность по разработке в ближайшее время совместной "Дорожной карты" активизации сотрудничества на 2019-2020 годы.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Узбекистан, Яндекс



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