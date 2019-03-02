В настоящее время на его реализацию потрачено около 40 миллионов сумов. По предварительным оценкам, стоимость электромобиля оценивается в 110-150 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Строительство первого узбекского электромобиля идет полным ходом в Бухаре, сообщает Uz24.

Электромобиль будет продаваться под торговой маркой Saidbek Dream Cars под названием Al-FRAGANUS.

В настоящее время на его реализацию потрачено около 40 миллионов сумов. По предварительным оценкам, стоимость электромобиля оценивается в 110-150 миллионов сумов.

© Uz24 Алюминиевая мечта Узбекистана: как создается первый в стране электромобиль

"Строительство электромобиля еще не закончено. Создание первого прототипа было рассчитано примерно на 4 месяца. К сожалению, я работаю здесь (в Бухаре) один, потому что я не смог найти подходящие кадры, члены моей команды помогают мне на расстоянии. Сейчас сложно сказать что-либо о точной дате завершения проекта. Потому что есть некоторые сложности с поиском запчастей. Если мы сможем их найти, мы сможем завершить строительство электромобиля за месяц", - говорит автор проекта Саидбек Гулямов.

Как известно, в сентябре 2018 года команда молодых ученых из Ферганы начала строить собственный электромобиль в Бухарской области.

Спонсором проекта является гражданин России, уроженец Узбекистана Шамсиддин Хасанов.

© Uz24 Алюминиевая мечта Узбекистана: как создается первый в стране электромобиль

Производственный процесс находится на территории "Когонремстройкомлект" Узбекско-Российского совместного предприятия, действующего в Каганском районе Бухарской области.

При создании дизайна электромобиля были использованы элементы Ферганской тюбетейки. Кузов электромобиля создан на 100% из алюминия. Длина 4 метра 75 сантиметров, ширина 2 метра, высота 1,53 метра. Используются 18 дюймовые колеса. Он может разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. После полной подзарядки, автомобиль сможет проезжать около 350 км.

По словам автора проекта, есть много желающих купить электромобиль, однако первым владельцем авто будет сам Гулямов.

"Остальные клиенты смогут покататься на нем, испробовать его в деле и заказать индивидуально", - добавил автор.

По его словам, если количество заказов увеличится, то будет увеличена производственная мощность.