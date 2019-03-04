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Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

Борт, выкатившийся за пределы полосы в Пулково, снова допущен к полетам

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане
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Самолет после облива вылетел с пассажирами на борту из аэропорта "Пулково" в 21:55 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Борт Boeing-767 UK67008 Uzbekistan Airways, после осмотра техническими специалистами был допущен к полетам, сообщается на сайте компании.

Самолет после облива вылетел с пассажирами на борту рейсом HY632 по маршруту Санкт-Петербург—Ташкент из аэропорта "Пулково" в 21:55 по местному времени.

Самолет узбекских авиалиний выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото очевидца
В UzAirways назвали возможные причины инцидента с самолетом в Пулково

Напомним, самолет национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", выполнявший регулярный пассажирский рейс Ташкент – Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Пулково из-за плохих погодных условий.

Инцидент произошел в 21:59 в субботу, 2 марта. На борту воздушного судна находился 241 пассажир, пострадавших не было.

Теги:
рейс, пассажиры, Россия, россия, Аэропорт "Пулково", Узбекистан, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистон хаво йуллари, Авиакомпания Uzbekistan Airways, самолет, Самолет



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