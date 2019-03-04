Студент из Самарканда предложил переименовать Узбекистан

По мнению молодого человека, окончание "истан" вызывает негативные ассоциации с Афганистаном и Пакистаном, отпугивая туристов.
ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Студент Абубакир Маматов из Самарканда, который сейчас учится в Китае, предлагает изменить название Узбекистана, о чем он написал в Facebook.
Молодой человек предлагает назвать страну Uzbekland или Heartland, потому что окончание "истан" вызывает негативные ассоциации с Афганистаном и Пакистаном. Он полагает, что если изменить название, туристов в республике станет гораздо больше.
Напомним, ранее узбекский писатель Мамадали Махмудов, работающий под творческим псевдонимом Эврил Турон, предложил перенести столицу Узбекистана в Джизак. По его мнению, новая столица должна расположиться на территории вблизи отрогов Памира, расположенной между Галляаральским и Булунгурским районами. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики. Он также предложил для новой столицы название Темуркент (в честь полководца Амира Темура).
Узбекских военных заинтересовала стрельба на большие расстояния прямой и полупрямой наводкой танков Т-72Б3, БМП-2, а также залповые стрельбы из реактивных систем "Град" и 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б".