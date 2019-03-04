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Студент из Самарканда предложил переименовать Узбекистан

Ирина Пасхина
В Узбекистане
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По мнению молодого человека, окончание "истан" вызывает негативные ассоциации с Афганистаном и Пакистаном, отпугивая туристов.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Студент Абубакир Маматов из Самарканда, который сейчас учится в Китае, предлагает изменить название Узбекистана, о чем он написал в Facebook.

Молодой человек предлагает назвать страну Uzbekland или Heartland, потому что окончание "истан" вызывает негативные ассоциации с Афганистаном и Пакистаном. Он полагает, что если изменить название, туристов в республике станет гораздо больше.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
Узбекский писатель предложил перенести столицу и придумал название для нее
Напомним, ранее узбекский писатель Мамадали Махмудов, работающий под творческим псевдонимом Эврил Турон, предложил перенести столицу Узбекистана в Джизак. По его мнению, новая столица должна расположиться на территории вблизи отрогов Памира, расположенной между Галляаральским и Булунгурским районами. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики. Он также предложил для новой столицы название Темуркент (в честь полководца Амира Темура).




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