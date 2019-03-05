Глава Минздрава России посетит Узбекистан

Стороны обсудят возможность открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетит с визитом Узбекистан 6-7 марта, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе переговоров планируется обсудить возможности строительства медцентра и открытия филиала одного из медвузов РФ в Ташкенте.

"В ходе встреч стороны, как планируется, обменяются мнениями относительно возможности открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра", - добавили в МИД Узбекистана.

По данным ведомства, Скворцова ознакомится с деятельностью Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии и ряда других медицинских учреждений Узбекистана.