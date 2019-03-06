В Узбекистане появится детский канал, помогающий в развитии

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Министерстве дошкольного образования обсудили возможность создания нового детского телеканала и производства современного образовательного медиаконтента совместно с известной корейской телерадиокомпанией EBS, сообщает Podrobno.uz.

На встрече обсудили перспективы создания детского познавательного телеканала, разработки образовательного современного медиаконтента для дошкольников, а также подготовки квалифицированных медиаспециалистов.

Стороны также обсудили возможность создания мультимедийного дата-центра для хранения обучающих программ и содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.

"Мы не заинтересованы в исключительно развлекательном контенте и не призываем к тому, чтобы дети сидели целый день за телевизором. Однако нельзя отрицать, что есть дошкольники, которые не посещают ДОУ, телеканал поможет им получать качественный контент дома, а для тех деток, что ходят в ДОУ, это может стать дополнительным инструментом для развития", - рассказала начальник главного управления МДО Елена Тен.

Сотрудничество Министерства дошкольного образования и корейской компании включает в себя и создание инновационного центра информационных и педагогических технологий, представители EBS могут помочь создать в Узбекистане этот современный центр. В апреле 2019 года ожидается подписание меморандума о взаимопонимании с этой компанией.

Напомним, компания EBS является одной из ведущих ТРК в Корее, включает в себя восемь телеканалов, а также множество каналов на YouTube. Также ЕBS является создателем популярного детского персонажа Пороро и мультсериалов "Леди Баг", "Супер-Кот", "Врумиз".