Шавкат Мирзиёев: женщина – несравненное чудо Всевышнего

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с 8 Марта.

"В этот радостный праздник мы преклоняемся перед образом матери, являющейся идеалом самоотверженности. Адресуем вам, нашим дорогим женщинам, озаряющим нашу жизнь светом любви и теплоты, самые прекрасные слова и лучшие пожелания. Женщина является несравненным чудом Всевышнего и навсегда останется таковым", — сказал глава государства на торжественном мероприятии в столице.

Шавкат Мирзиёев отметил, что своим плодотворным трудом в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, промышленности и других областях женщины вносят огромный вклад в развитие республики.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с праздником

По случаю праздника нескольким узбекистанкам были присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями. Среди них, как отметили в пресс-службе, есть супруги выдающихся ученых, поэтов и писателей. Кроме того, 28 одаренных и активных девушек удостоены Государственной премии имени Зульфии.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с праздником

"Мы готовы неустанно служить во имя того, чтобы вы всегда были такими радостными, довольными жизнью, ради вашего счастья и благополучия. Пусть таких ярких дней будет еще больше", — сказал Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с праздником

Сегодня же глава государства подписал постановление о мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав женщин и поддержки их предпринимательской деятельности.