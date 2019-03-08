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Гульнара Каримова

США обвинили Гульнару Каримову по делу о взятках на 865 млн долларов

Sputnik / Валерий Левитин
В Узбекистане
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Каримова обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмывании этих взяток через финансовую систему США.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Против Гульнары Каримовой в США возбуждено уголовное дело по "крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю" , сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук
© ci-razvedka.narod.ru
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Дочь первого президента Узбекистана и бывший директор узбекской дочерней компании МТС "Уздунробита" Бехзод Ахметов обвиняются в отмывании денег и получении взятки в 865 миллионов долларов.

По словам помощника генпрокурора Брайна Бенчковский, Гульнара Каримова обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 миллионов долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмывании этих взяток через финансовую систему США.

Кроме МТС в тексте также сообщается о вымогательстве у Vimpelcom LTD (Билайн - ред.) и Telia Company AB (Telia).

Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом, в рамках которого выплатит суммарно 850 миллионов долларов США.

Логотип компании МТС
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Напомним, Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, в отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. Спустя два года прокуратура Узбекистана сообщила, что против нее продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.

Теги:
МТС, МТС, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Уголовное право, уголовное дело, борьба с коррупцией, Коррупция, Коррупция, взятка, США, США, Узбекистан, Узбекистан, Гульнара Каримова, гульнара каримова



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