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Города Мира. Ташкент

В Минфине Узбекистана появится заместитель по международным рейтингам

© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане
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В министерстве вводится должность заместителя министра, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, направленный на улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах -  образована Комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами, сообщает Уза.

Рабочим органом будет новое управление в структуре Министерства финансов — по работе с международными рейтингами и индексами.

В министерстве также вводится должность заместителя министра, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами.

Комиссия будет заседать не реже раза в месяц, определяя приоритетные направления для достижения целевых показателей ответственными министерствами и ведомствами и заслушивая их ежемесячные отчеты, после чего будет представлять президенту отчет о проведенной работе.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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