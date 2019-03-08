В Минфине Узбекистана появится заместитель по международным рейтингам

В министерстве вводится должность заместителя министра, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, направленный на улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах - образована Комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами, сообщает Уза.

Рабочим органом будет новое управление в структуре Министерства финансов — по работе с международными рейтингами и индексами.

В министерстве также вводится должность заместителя министра, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами.

Комиссия будет заседать не реже раза в месяц, определяя приоритетные направления для достижения целевых показателей ответственными министерствами и ведомствами и заслушивая их ежемесячные отчеты, после чего будет представлять президенту отчет о проведенной работе.